Il senatore Croatti (M5S): "Governo retrogrado, nuove trivellazioni in Adriatico contro l'ambiente"

Molte sono le misure volute dal governo Meloni ritenute dal Movimento 5 Stelle inaccettabili. Tra queste c’è quella che autorizza nuove trivellazioni nei nostri mari e in particolare nell'Adriatico. Un tema su cui interviene il senatore riminese marco Croatti: "Si tratta di una misura retrograda che ci riporta allo sfruttamento di risorse fossili proprio quando il Paese guardava al futuro, incamminandosi con decisione verso una necessaria e urgente transizione ecologica".

"Incredibile la giravolta dell’attuale Presidente del Consiglio che nel 2016 faceva campagna elettorale per convincere gli italiani ad andare a votare al referendum proprio per impedire il rinnovo delle concessioni estrattive. Giorgia Meloni esprimeva la propria ferma condanna alle trivelle, definendole addirittura un aiuto ad alcune grandi lobby e invitava i cittadini italiani a non far passare sotto traccia «un referendum molto importante per la qualità del nostro ambiente e la difesa del nostro mare». Le lobby ora che fine hanno fatto? Sono sparite o semplicemente si sono fatte dei nuovi amici anche in questo Governo?"

Prosegue Croatti: "Rimanendo agli aspetti prettamente numerici del provvedimento ricordo che le stime dell'ex Ministro della transizione ecologica valutavano intorno ai 70 miliardi i volumi delle riserve recuperabili sull'intero territorio nazionale, in terraferma e in mare. Una quantità che nel suo complesso coprirebbe il fabbisogno nazionale per un solo anno. La quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni del provvedimento del Governo è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in dieci anni, ossia soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale".

E infine: "Altro aspetto che va evidenziato, e che indica come questa sia una misura che guarda ad un passato che speravamo superato, è che questa misura è in palese contrasto con quanto previsto dal nuovo articolo 9 della Costituzione che,ha inserito nella Carta costituzionale un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. L'articolo 9 della Costituzione parla di difesa dell'ambiente, non di difesa delle lobby”.