Il senatore Gianlugi Paragone incontra i cittadini

Giovedì all’Agriturismo la Stadera, in via Tessello, nel cesenate, si terrà un incontro aperto ai cittadini con il senatore Gianluigi Paragone. Dopo il rinvio forzato per la pandemia dell’incontro previsto per il 16 gennaio scorso, i Circoli Italexit di Forlì – Cesena e Rimini hanno messo in programma un incontro con Paragone per trattare tematiche di interesse nazionale e territoriale.

Durante l’incontro verranno raccolte le firme per la petizione popolare sulle priorità delle cure domiciliari nella terapia contro l’insorgere dell’ infezione da Sars cov -2. "Verrà proposto - spiegano i coordinatori provinciali di Forlì-Cesena, Leonardo Casacci e di Rimini, Marco Ottaviani - il lancio di una nuova petizione popolare che riguarda i costi fissi delle bollette energetiche che stanno affossando la ripartenza di imprese e che gravano nei bilanci familiari. Inoltre verranno discusse le tematiche di stretta attualità che stanno ledendo i diritti inviolabili derivanti dalla Carta costituzionale, come il green pass europeo, il coprifuoco e, non da ultima, l’appoggio alle liste civiche per la prossima competizione elettorale amministrativa nei comuni della Romagna".

Italexit e lo stesso Paragone si sono sempre schierati dalla parte dei più deboli, "ovvero di coloro che nel passato hanno rappresentato il nervo vitale della nostra economia, come la piccola e media impresa, e che oggi sono sopraffatti dai grandi player del e-commerce, dalle multinazionali che trovano nell’Europa il megafono o meglio il braccio armato delle loro politiche espansionistiche. Anche il mondo del lavoro, quello degli operai e degli impiegati risente di questa tragica situazione in cui il salario è sempre meno e i posti di lavoro incerti. Queste sono alcune delle ragioni che ci hanno condotto ad essere una forza di opposizione. Ringraziamo il senatore per avere tracciato un via alternativa alla grande ammucchiata governativa", concludono i due coordinatori romagnoli.