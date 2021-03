Il sindaco di Cattolica a Salotto blu: "in politica c'è fermento ma adesso bisogna pensare alle necessità della gente"

Mariano Gennari è stato a lungo l'unico Sindaco del Movimento 5 Stelle eletto in Emilia Romagna, vista la breve parentesi vissuta dal comune di Imola e le scelte politiche autonome fatte dal Sindaco di Parma. Un senso d'appartenenza che Gennari, intervistato da Mario Russomanno a VideoRegione, non rinnega affatto: "è in atto una trasformazione del Movimento che, abbracciando la leadership di Giuseppe Conte, si va trasformando in un partito vero e proprio, composto da persone che conoscono la concretezza della pubblica amministrazione ma conservando principi di trasparenza". Le elezioni comunali di autunno? "Qui non ci sono al momento le condizioni per riproporre le alleanze nazionali che hanno sostenuto Conte - ha spiegato - ci presenteremo sostenuti da liste civiche. La politica nazionale è in movimento ma noi siamo impegnati a vaccinare le persone e a sostenere le imprese, contiamo di vedere quest' estate Cattolica aperta e ospitale come è sempre stata". Nel corso della trasmissione che andrà in onda Venerdì alle 22,30 Gennari ha descritto anche il piano di opere pubbliche in parte realizzato in parte approntato dalla sua amministrazione.