Il sindaco di Rimini tende una mano alla Foronchi: "Insieme al lavoro sulla Riviera"

Da Rimini il sindaco Jamil Sadegholvaad tende la mano alla neo collega cattolichina, Franca Foronchi, vincitrice al ballottaggio del piccolo comune romagnolo, invitandola a lavorare insieme per tutta la riviera della provincia riminese. "Ieri ci sono stati risultati straordinari in Italia, in primis a Roma e Torino, e qui vicino a Cattolica, un comune più piccolo ma per noi una significativa dimostrazione- spiega a margine di una conferenza stampa odierna- che quando il Pd si mette in gioco, con amministratori competenti e con competenze civiche, riesce ad avere risposte importanti da parte degli elettori". In particolare, il risultato ottenuto a Cattolica dal centrosinistra- che ha vinto su sindaco e giunta uscenti del M5s- è importante anche perché "con la neo sindaca Franca Foronchi si potrà fare un lavoro forte per la riviera riminese", sottolinea. "Così come con gli altri comuni- prosegue- perché non credo alla logica dei campanili, potremo fare un grande lavoro", anche perché "nella competizione del mercato turistico internazionale- aggiunge infine- ogni comune, da solo, non va da nessuna parte".