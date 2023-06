Il Tar respinge ricorso del comune sull’antenna davanti al cimitero di Coriano

“La recente sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso del Comune sull’antenna davanti al cimitero di Coriano è la dimostrazione della totale inadeguatezza della giunta di centrodestra, sia attuale che passata. Per questo la premiata ditta Spinelli-Ugolini, che in questi anni si sono scambiati i ruoli di sindaca e vicesindaco, dovrebbero avere la decenza di dimettersi data la loro manifesta incapacità che adesso rischia di costare ai cittadini più di 100mila euro, ovvero quanto spenderà il Comune per rimuovere l’antenna”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito al recente pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Coriano che si opponeva alla rimozione dell’antenna Wind posizionata proprio davanti al cimitero comunale e a due passi dal Castello malatestiano. “Purtroppo l’arroganza e la supponenza dell’ex sindaca Spinelli adesso provocheranno un danno rilevante per le tasche dei cittadini – aggiunge Silvia Piccinini – Un’autentica beffa visto che prima che l’antenna fosse installata l’amministrazione da lei guidata, e che vedeva proprio l’attuale sindaco Ugolini come suo vice, ha deciso di andare avanti infischiandosene sia dei nostri ripetuti appelli ma soprattutto ignorando una petizione popolare che chiedeva di cambiare la collocazione dell’antenna. Arroganza che non si è fermata nemmeno davanti al pronunciamento della Soprintendenza che riconosceva il vincolo per il cimitero. Adesso che questa vicenda è arrivata alla fine del suo iter amministrativo crediamo sia necessario che la giunta comunale prenda finalmente coscienza di quanto fatto e ne tragga le dovute conclusioni. Le dimissioni della coppia Spinelli-Ugolini mi sembrano il minimo che possano fare in questo momento” conclude la capogruppo regionale M5S.

"L’epilogo era già scritto, solo la ex Sindaca Spinelli e l’attuale Ugolini – che della Spinelli era il vice – non volevano arrendersi a quello che era l’unico scenario plausibile per quello scempio dell’antenna di Coriano: l’ordine di rimozione dopo la bocciatura del Tar al ricorso presentato dall’amministrazione comunale" ha aggiunto la consigliera regionale del Pd Nadia Rossi. "Quella di Domenica Spinelli e Gianluca Ugolini - aggiunge - non capisco se sia arroganza o inadeguatezza ad amministrare la cosa pubblica. Oppure entrambe. La decisione di installare un impianto di 36 metri di altezza in bella vista sul borgo medievale e sul cimitero storico è tutta loro. Ma non gli oltre 100mila euro che ora serviranno a rimuoverla. Quelli li metterà il Comune prendendoli direttamente dalle tasche dei corianesi.

“Questa storia - conclude la Rossi - dimostra il disinteresse per il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di Coriano che ha caratterizzato questi anni di governo di centrodestra. Deturpare lo skyline corianese invece che investire sul turismo e sull’immagine e la storia del borgo significa sottovalutare la propria terra e chi la abita. A pagare infatti l’inerzia, l’incompetenza e la testardaggine dell’Amministrazione uscente saranno i corianesi. Sicuramente non mi piace l’autocitazione, ma queste parole che scrivevo a maggio 2022 dimostrano quanto poco sarebbe bastato ad evitare una – costosissima – presa in giro ai danni dei cittadini e delle cittadine presenti e futuri. DaI Comune e dalla Senatrice Spinelli non un commento nel merito, ma intanto arrivano inviti per festeggiare un anno del mandato di Ugolini. Nessun invito, invece alla cittadinanza per partecipare al percorso che dovrebbe definire un regolamento per l’installazione delle antenne nel Comune di Coriano. I corianesi giudichino se questo è lavorare per il bene della comunità".