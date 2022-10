Il Tribunale di Rimini sotto organico, Erbetta (FI): "I nostri deputati e senatori al lavoro affinchè si azzeri la carenza"

Dopo l'interrogazione, presentata lo scorso 22 luglio dal senatore Antonio Barboni di Forza Italia, al Ministro della Giustizia Paola Cartabia lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura del Tribunale di Rimini è arrivata la risposta della guardasigilli. In una nota diffusa dal coordinatore forzista Mario Erbetta dal Ministero spiegano che "con riferimento al personale amministrativo, che per il Tribunale di Rimini e prevista una dotazione organica di 74 unita a fronte delle quali prestano servizio 53 risorse umane, con una scopertura del 29,73 %. Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (1 vacanza su 5 posti in organico), di funzionario giudiziario (12 su 19), di cancelliere (2 su 12), di assistente giudiziario (5 su 21) e di ausiliario (1 su 7). Invece i posti dei profili professionali di operatore giudiziario e di conducente di automezzi risultano totalmente coperti e si rileva la presenza di 1 centralinista telefonico non previsto nella pianta organica. A cio si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che in data 14 giugno 2022 si e concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario (di cui 10 assegnati al Tribunale di

Rimini, con presa di possesso nel corso della prima meta del mese di settembre 2022). Merita poi di essere rimarcato che nell'ambito delle attivita dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato . Al Tribunale di Rimini sono state cosi attribuite 26 unita di addetti all'Ufficio per il Processo immesse tutte in servizio a fine maggio 2022. Inoltre è stata avviata la procedura (con svolgimento delle prove scritte avvenuto a giugno 2022) per l'assunzione di altre 5.410 unita a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al Distretto di Corte di Appello di Bologna risultano assegnate 274 unita, di cui 81 di personale laureato e 193 di personale diplomato. Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilita medio tempore di garantire una migliore funzionalita dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilita del personale amministrativo del 15 luglio 2020".

"Passando adesso al personale di magistratura - prosegue la risposta del Ministro - deve essere posto in risalto che il Tribunale di

Rimini presenta scoperture soltanto in 3 dei 22 posti di Giudice. In data 23 marzo 2022 e stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al Distretto di Corte di Appello di Bologna 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti. In merito, infine, alla possibilita di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura - al fine di ampliare la pianta organica del Tribunale di Rimini , si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.”

“Dalla risposta della Ministra - sottolina il senatore Barboni - si evince che mancano al Tribunale di Rimini 21 unità amministrative (30% di scopertura ruoli) e 3 giudici (14% di scopertura), e che nonostante le 26 unita di addetti all'Ufficio per il Processo arrivati a fine maggio e i 10 neo assunti del concorso Ripam la carenza di organico è notevole e solo con dopo il completamento delle prove concorso del giugno scorso (con data non definità) si potranno avere delle unità tecniche e giuridiche amministrative in più. Inoltre l'ampliamento della pinata organica deve necessariamente passare per una legge nazionale di razionalizzazione di tutti gli uffici Giudiziari”.

“La risposta della Ministra uscente Cartabia - aggiunge Erbetta - evidenzia che nonostante la riforma giudiziaria in corso il problema principale della Giustizia è la carenza di organico degli Uffici Giudiziari. Pochi giorni fa denunciavo che sono rimasti solo 5 ufficiali giudiziari contro gli oltre 10 dell'anno scorso e per riuscire materialmente alle loro funzioni (pignoramenti, sequestri, sfratti ecc.) in tempi celeri dobbiamo sperare che nessuno di loro si ammali se no si bloccano tutte le procedure allungando i tempi dei processi già troppo lunghi. Lavoreremo con i nostri deputati e senatori eletti affinchè si azzeri la carenza organica del Tribunale di Rimini velocemente anche tramite comandi da altre amministrazioni. Ringrazio Antonio Barboni per il grande lavoro fatto come Senatore sul territorio è auspico che le sue capacità vengano utilizzate in futuri incarichi ministeriali”.