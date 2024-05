Il vice ministro Bignami a San Giovanni per la candidata sindaca Elisa Bordoni

La Lista Civica San Giovanni Viva - Elisa Bordoni candidata sindaco di San Giovanni Marignano incontrerà il Vice Ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami per presentare le opere da mettere in campo che, come spiega la nota stampa, "da oltre trent'anni necessitano di risposta come la realizzazione della variante alla SP 58 e la decongestione dell'area a ridosso del casello autostradale, snodo strategico tra San Giovanni e Cattolica. "Abbiamo richiesto la visita del vice Ministro delle infrastrutture On. Bignami Galeazzo per poter esporre problemi che purtroppo non hanno mai ricevuto soluzioni e risposte e con grande soddisfazione verrà nel nostro comune che avrà il piacere di conoscere" dichiara Elisa Bordoni Candidata Sindaco San Giovanni Viva.

Il vice Ministro arriverà nel Granaio dei Malatesta martedì 21 maggio alle ore 13:00 presso il bar ristorante YURI. A San Giovanni in Marignano il Governo ha già stanziato importanti risorse per fronteggiare i rischi idrogeologici. Grazie a finanziamenti statali ci sarà il rifacimento di ponti e argini della rete fluviale Marignanese. In programma incontri con gli imprenditori della zona artigianale marignanese e un tour nel centro storico e nelle frazioni. Al vice ministro On. Bignami verrà sottoposto il problema annoso della sp 58 e altri punti nevralgici che da oltre un trentennio aspettano risposta. "Nel nostro percorso di ascolto che ormai vede un campione di oltre trecento persone- continua la candidata Sindaco Elisa Bordoni - l'esigenza espressa dai cittadini marignanesi è quella di preservare, valorizzare e tutelare i siti strategici del comune ( centro storico, frazioni, residenze) liberandoli da un traffico considerato non sostenibile. A questa esigenza sarà data risposta con una importante riorganizzazione della rete viaria e della mobilità in un contesto territoriale più ampio che va dalla riviera all'entroterra"

Al Vice Ministro verrà presentata oltre alla fiorente tradizione agricola marignanese anche la sua area industriale ed artigianale di livello nazionale ed internazionale, che, in particolare, può contare su società di assoluto prestigio nel settore della moda, della nautica e della Metalmeccanica. San Giovanni in Marignano inoltre grazie alla sua posizione cerniera tra costa ed entroterra sta diventando particolarmente attraente dal punto di vista turistico e tale vocazione potrebbe rappresentare l’asse alternativo del futuro sviluppo di San Giovanni in Marignano.

Quindi La Lista Civica San Giovanni Viva Elisa Bordoni sottoporrà al Vice Ministro i seguenti punti che avranno bisogno anche di finanziamenti statali: la necessità di realizzare un accesso alla zona artigianale più ordinato e integrato con il tessuto urbano esistente, ad esempio realizzando collegamenti ciclabili e pedonali verso l’area e una sua riqualificazione sia spaziale che funzionale delle sezioni stradali, con la realizzazione di percorsi ciclabili, aree a parcheggio ben illuminate e riconoscibili, aree verdi curate e attrezzate. La necessità di realizzare un collegamento unico tra la zona artigianale e il casello autostradale e di delocalizzare il casello autostradale o realizzarne un altro in prospettiva della piattaforma logistica. La decongestione nell’area pertinente al casello autostradale, snodo di collegamento tra San Giovanni in Marignano e Cattolica. Tale snodo è congestionato dal traffico principalmente nelle ore di punta, momento in cui i dipendenti delle aziende del polo artigianale si riversano su una unica arteria (Via al Mare), andando ad aggravare ulteriormente il carico di automezzi che transita normalmente su tale direttrice, per raggiungere Cattolica e per entrare e uscire dall’autostrada. La necessaria implementazione dei percorsi ciclopedonali dalla frazione di Montalbano a Cattolica e al centro storico marignanese. L'urgenza di realizzare la variante alla SP 58 per Tavullia che prevede un rapido collegamento con i comuni marchigiani senza attraversare l’abitato di S. Maria, che oggi soffre del continuo e intenso passaggio di automezzi.

"Per questi interventi appena descritti sarà sicuramente necessario poter accedere ai finanziamenti statali e avere il contatto diretto con i rappresentanti dello stato e la loro presenza sul territorio. Il reperimento di risorse statali per le grandi opere è certamente un punto fondamentale affinché possano essere realizzati i progetti e gli interventi descritti nel nostro programma" chiosa la candidata sindaco Elisa Bordoni