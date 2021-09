L'imprenditore calzaturiero Gimmi Baldinini capolista della Lega per le amministrative a Rimini

E’ il noto imprenditore calzaturiero Gimmi Baldinini il capolista della Lega per le amministrative a Rimini, presentata questa mattina al Caffè Commercio: un imprenditore che conosce a fondo i mercati internazionali, in particolare quello russo, e che rappresenta quell’esperienza che invece l’amministrazione Gnassi ha spesso ignorato, se non sbeffeggiato, dice il segretario romagnolo Jacopo Morrone tornando su una recente polemica a distanza (quando il sindaco ha dato del ‘pensionato’ a Ceccarelli). Tra i 32 candidati in lista ci sono anche tre consiglieri uscenti: Matteo Zoccarato, Carlo Grotti e Gennaro Mauro.