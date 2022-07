In casa Pd l'ex sindaco Gnassi in pole. Il nuovo regolamento può escludere dalla corsa Emma Petitti

In casa Pd, al momento, il candidato forte a Rimini in vista delle elezioni del 25 settembre sembra restare l’ex sindaco Andrea Gnassi. E la sua posizione sembra essersi ulteriormente rinforzata nelle ultime ore, in considerazione del fatto che la direzione nazionale del Partito Democratico starebbe vagliando di approvare un regolamento con il quale verrebbero esclusi per incandidabilità gli attuali consiglieri e assessori in carica alla Regione Emilia Romagna. Una notizia di non poco conto, che di fatto complicherebbe eventuali sogni romani di molti, come ad esempio della Presidente dell’Assemblea Legislativa Emma Petitti. Ma sarebbe anche il caso dell’assessore Andrea Corsini.

Secondo quanto riporta l’Ansa in base a tale regolamento il Pd non candiderà sindaci di città con più di 20.000 abitanti, i consiglieri regionali e gli assessori, tranne quelli delle Regioni nell'ultimo anno di legislatura, i parlamentari uscenti che non sono in regola con il pagamento delle quote, e chi è stato deputato per più di 15 anni. Per questi ultimi una deroga è concessa a coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Segretario nazionale, di presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro.

Sempre secondo il regolamento per quanto riguarda la procedura di selezione delle candidature, Letta "promuove un confronto con i Segretari regionali e le Presidenti dei Gruppi Parlamentari". Le proposte giunte da territori e dalle due capigruppo "possono essere integrate dal Segretario nazionale con l'individuazione, nel rispetto dell'equilibrio di genere, del pluralismo e dello Statuto, del Codice etico e del presente Regolamento, di dirigenti politici di rilievo nazionale e personalità espressione di importanti realtà della società italiana e portatrici di competenze, ovvero indicate da altre forze politiche con le quali il Pd abbia stretto accordi politico elettorali", come appunto Demos e Articolo 1, annunciati da Letta.