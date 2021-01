In vista delle amministrative il M5S "torna" a Rimini e apre un ufficio

I parlamentari riminesi del Movimento 5 Stelle, Giulia Sarti e Marco Croatti, mettono nel mirino le prossime elezioni amministrative in città. Sabato prossimo 30 gennaio verrà infatti inaugurato il primo ufficio in comune aperto al pubblico in Emilia-Romagna, da dove, sottolineano, "parte una lunga maratona che avrà una tappa importante nelle prossime elezioni amministrative di Rimini". Si tratta di "un punto fisico di ascolto", in via Patara 14, per "dare voce alle tante richieste del territorio, per organizzare incontri istituzionali, eventi e momenti di approfondimento". D'altronde, aggiungono, "la presenza attiva sul territorio in questi anni è stata sicuramente maggiore di quella sui media, l'esigenza di uno spazio, un ufficio multimodale che permettesse di attivare e coordinare meglio momenti di ascolto crescita e confronto, era sentita da tempo". L'indirizzo mail sarà inoltre "un nuovo riferimento per chiunque voglia far emergere argomenti e situazioni locali o di ambito nazionale. Intanto proprio oggi il segretario provinciale del Partito democratico Filippo Sacchetti all'Agenzia Dire ha sottolineato come sia "dura" instaurare a Rimini un dialogo con il Movimento, che non è presente in Consiglio comunale e non si era presentato alle scorse elezioni amministrative per una serie di diatribe interne.