Italia Viva e Più Europa lanciano il diktat al Pd: "Il candidato sindaco si scelga insieme"

"Scegliamo insieme la persona migliore, costruiamo insieme la coalizione per un patto amministrativo e mettiamo al centro l'amore per Rimini". Questo il messaggio che lanciano al Partito democratico i dirigenti di Italia Viva e Più Europa, dopo la riunione di venerdì scorso che non ha sciolto l'impasse sulla scelta del candidato sindaco di centro sinistra per le prossime amministrative. I coordinatori Giorgia Bellucci e Gianluca Fabbrani di Italia Viva e William Ottaviano di Più Europa chiedono dunque di sceglierlo insieme, dato che non si tratta di "una dinamica da congresso del Pd". I due partiti siedono al tavolo di coalizione, che, sottolineano, "si riconosce nel percorso riformatore e di buon governo della città, fatto in questi anni, dal sindaco Gnassi". Ma ora "la strada, dopo l'incontro del Pd di venerdì, è tutt'altro che in discesa". Ci sono "tanti esponenti e dirigenti" del Partito democratico riminese che "vorrebbero evitare le primarie ma ancora non è chiaro il percorso unitario che dovranno intraprendere Jamil Sadegholvaad ed Emma Petitti per evitarle". Di certo, rimarcano "l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere". Come più volte ribadito al tavolo di coalizione, Italia Viva e Più Europa sono contrari "alle primarie che in questo caso diventerebbero solo del Pd. I nostri partiti non si schiereranno e non parteciperanno ad eventuali conte preventive o ad ultimatum". Occorre, concludono, "tornare al punto di partenza" e scegliere "insieme la persona migliore, costruiamo insieme la coalizione per un patto amministrativo e mettiamo al centro l'amore per Rimini".