Italian Bike Festival, Lisi: "Bisogna intercettare eventi per rilanciare la nostra identità di città aperta"

L'Italian Bike Festival, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate al settore della bicicletta e ai suoi appassionati, torna a Rimini per il quarto anno consecutivo. "E' una bellissima manifestazione che richiama a Rimini tantissima gente e per manifestare il mio grande apprezzamento ho voluto incontrare i suoi organizzatori" ha dichiarato Gloria Lisi, candidata sindaco di Rimini per civici e Movimento 5 Stelle alle elezioni del 3-4 ottobre.

"Rimini per tre giorni sarà al centro dell'interesse dei tantissimi appassionati di bicicletta che da sempre trovano nella nostra città un'accoglienza speciale. La qualità delle iniziative e degli eventi di aggregazione sociale e sportiva sarà per noi uno dei punti fondamentali che intendiamo perseguire per fare di Rimini la capitale degli incontri - prosegue Lisi - Dovremo costruire una vera e propria cabina di regia che, accanto alla realizzazione e alla produzione di eventi culturali e spettacolari rivolti al grande pubblico, riesca ad intercettare iniziative ed eventi come il Bike Festival capaci di rilanciare la nostra identità di città aperta, accogliente, strutturata e innamorata della gente".

"Mi auguro che gli organizzatori dell’Italian Bike Festival decidano di mantenere a Rimini, anche per il prossimo anno, questo importante appuntamento. Ho sentito che ci sono alcuni aspetti ancora aperti che andranno risolti per poter avere la certezza che il Festival resti a Rimini anche per la prossima edizione. Non nascondo - conclude la candidata - che mi piacerebbe fossi io, da nuovo sindaco di Rimini, ad inaugurare l’edizione 2022".