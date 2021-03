L'appello dei parlamentari di Forza Italia: "La Repubblica di San Marino vaccini anche i frontalieri"

"La Repubblica di San Marino vaccini anche i frontalieri". È la richiesta che lanciano i parlamentari di Forza Italia Anna Maria Bernini, Antonio Barboni ed Enrico Aimi, in una un'interrogazione ai ministri degli Affari esteri Luigi Di Maio e della Salute Roberto Speranza. "Il governo metta in campo ogni iniziativa diplomatica e sanitaria per garantire una veloce vaccinazione ai nostri concittadini che per motivi di lavoro frequentano la Repubblica", sottolineano chiedendo "un intervento urgente su questa delicata questione". L'iniziativa parlamentare, spiega Barboni, fa seguito alla richiesta avanzata nei giorni scorsi dai sindaci di Coriano, Mimma Spinelli, e di San Leo, Leonardo Bindi, in provincia di Rimini, di avviare "un confronto con la Repubblica di San Marino per valutare la possibilità di estendere la vaccinazione con Sputnik anche ai lavoratori frontalieri". Le autorità sammarinesi hanno però ribadito la necessità di vaccinare prima la propria cittadinanza e hanno aperto all'eventualità di stipulare un accordo tra Stati. "E' pertanto necessario- conclude- che, se esiste uno spiraglio, i ministri competenti si attivino e intervengano per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri concittadini che lavorano nella Repubblica di San Marino".