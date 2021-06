L'assessore Corsini sprona le forze politiche a trovare un candidato sindaco per Rimini

"Indipendentemente da chi sia la scelta, è il momento di individuare un candidato che sia ovviamente autorevole, conosciuto e in grado di portare il centrosinistra a confermarsi alla guida della città di Rimini". A Riccione per una conferenza stampa, l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini commenta con la stampa la corsa alle Amministrative a Rimini, con l'impasse nel Partito democratico nella scelta del successore di Andrea Gnassi. L'auspicio che lancia allora Corsini è quello che nella prossima direzione del Pd riminese, in programma con ogni probabilità la prossima settimana, "finalmente si individui il candidato e si smetta di discutere per pensare a iniziare la campagna elettorale". Le correnti dem riminesi e la difficoltà dimostrata nella scelta di un candidato potrebbero avvantaggiare la rincorsa del centrodestra al ribaltone, mentre a Ravenna tutto scorre più liscio con la conferma di Michele De Pascale. E in effetti sulla città dei mosaici Corsini è "meno preoccupato. Lo dico da dirigente del Pd. Conclude il ragionamento- sono più preoccupato per Rimini".