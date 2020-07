L'assessore Pesci lascia la giunta, il sindaco Gennari: "Attendo di conoscere le motivazioni"

“Abbiamo ricevuto ieri la lettera di dimissioni da parte dell'Assessore Patrizia Pesci con la quale confido di avere al più presto un chiarimento. Ovviamente non le ho ancora accettate in attesa di approfondirne le motivazioni”. Con queste prime parole il Sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, commenta la lettera protocollata dalla dottoressa Pesci nella quale si comunicava l'intenzione di rimettere nella mani del Primo Cittadino le deleghe di propria competenza. “Con tutta franchezza ed onestà, posso affermare – continua il Sindaco – che il periodo molto particolare che stiamo attraversando deve rappresentare lo stimolo per andare a fondo sui temi dell'azione amministrativa e non lasciare spazio alle incertezze. Per questo, quanto prima, auspico un approfondimento con l'Assessore per comprendere e valutare la possibilità di proseguire nel percorso politico comune”.

La dottoressa Patrizia Pesci è assessore in carica della Giunta Gennari dall'insediamento del giugno 2016. Nel dettaglio, al momento, le deleghe di sua competenza riguardano i servizi sociali, servizi socio sanitari, servizi alla persona, pari opportunità, politiche della famiglia, partecipazione cittadini e trasparenza, polizia locale e sicurezza, politiche per l'integrazione, lotta all'usura, volontariato e associazionismo, politiche per la casa, politiche per la terza età, politiche per la disabilità, servizi demografici. Secondo quanto emerso, la decisione di lasciare la giunta cattolichina sarebbe stata presa in seguito all'inchiesta Darknet della Guardia di Finanza che ha visto coinvolto un commercialista, accusato di gestire il patrimonio di un sodalizio della criminalità organizzata, vicino al primo cittadino.