L'evento inclusivo “Sport libera tutti” nel parco simbolo della rigenerazione urbana

“Sport libera tutti” è il titolo dell’incontro che la lista civica Più Santarcangelo ha realizzato nella cornice del Parco Carracci, luogo simbolico perché oggetto di una rigenerazione urbana dell’area verde e del campo da basket che è intervenuta anche sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Protagonisti, decine di bambini e bambine con le loro famiglie, che hanno riflettuto assieme sul tema dello sport come un diritto accessibile a tutti e tutte attraverso giochi di gruppo adattati e la lettura di racconti sullo sport inclusivo, tra cui un’inedita fiaba scritta a quattro mani appositamente per l’evento da Elisa Metalli, educatrice di nido e candidata della lista, e Giulia D’Intino, scrittrice santarcangiolese.

"Vogliamo rendere gli eventi che stiamo realizzando come lista civica - dice Filippo Borghesi, uno dei candidati di Più Santarcangelo! – un’occasione per coinvolgere nel confronto non solo i potenziali elettori, ma l’intera comunità. Ecco perché oggi abbiamo usato le fiabe e il gioco per parlare di sport accessibile con i bambini e gli adulti. Il candidato sindaco Filippo Sacchetti ha indicato gli investimenti nelle infrastrutture sportive, a partire dal progetto “Cittadella dello sport”, come uno dei 10 punti principali del suo programma".

"Noi lavoreremo perché il nuovo centro sportivo abbia, tra le sue peculiarità, quella di diventare anche un centro di studio, sviluppo e sperimentazione dedicato agli sport inclusivi. Santarcangelo ha già oggi, e da tempo, esperienze concrete e innovative che dimostrano come sia possibile sviluppare e diffondere una cultura dell’inclusione anche attraverso lo sport, e la nuova Cittadella potrà essere il volano per caratterizzare ancora di più la nostra città su questo tema".