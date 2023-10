L'ex assessore annuncia la partenza del cantiere di riqualificazione e promette: "Il porto nuova cartolina di Riccione"

"In un anno abbiamo chiesto e ottenuto il finanziamento di 800mila euro, progettato l'opera e cofinanziata per 1 milione di euro e iniziato i lavori". Ad annunciare la partenza del cantiere per la riqualificazione del porto è l'ex assessore ai lavori pubblici di Riccione Simone Imola che, allo stesso tempo, promette come questo sarà "La nuova cartolina della Perla Verde". Imola ricorda anche che "Nel frattempo abbiamo affidato la progettazione della restante parte; grazie a quest’ultima potrà essere richiesto un nuovo finanziamento già adesso per 1,5 milioni di euro partecipando al bando delle infrastrutture verdi e blu". "Devo ringraziare l’ufficio tecnico del comune di Riccione per il prezioso lavoro svolto - sottolinea l'ex assessore - dalla Dirigente alla posizione organizzativa preposta, dalla Responsabile del procedimento alle funzionarie amministrative che hanno seguito le pratiche e tutti quanti i tecnici coinvolti. Un ringraziamento doveroso anche a coloro che hanno realizzato questo magnifico progetto".