L'ex consigliere comunale Fabia Todi di “Coraggiosa” aderirà alla lista di Coriano Futura

Anche Fabia Tordi, ex consigliere comunale appartenente al movimento civico di “Coraggiosa”, aderirà alla lista di Coriano Futura, a sostegno del candidato Sindaco Cristian Paolucci. "Con convinzione, entusiasmo e determinazione - ha spiegato Fabia Tordi - porterò il mio contributo al progetto in rappresentanza dell’area progressista di sinistra che si riconosce nei valori dell’ecologismo, della difesa dell’ambiente, del lavoro, della coesione ed inclusione sociale. Ho condiviso fin da subito, l’impostazione di fondo del progetto di Coriano Futura, che ha come obiettivo quello di aggregare in un campo largo, le forze civiche e partitiche che intendono liberare Coriano dalla gestione miope, autoreferenziale e divisiva portata avanti con pervicacia dall’amministrazione Spinelli, che ha prodotto in questi 10 anni, solo sterili contrapposizioni, isolamento rispetto alle politiche di area vasta e mancanza di prospettiva e progettualità. Il risultato di questo modo autoritario, di gestione del potere, è che nessuna opera o progetto degno di nota, verrà lasciato ai Corianesi, tranne lo scempio rappresentato plasticamente dall’antennone al castello Malatestiano di Coriano: un’opera invasiva per la comunità, realizzata senza alcun rispetto della storia e della cultura di Coriano e di tutto il territorio. Ciò che ho sempre sostenuto in tutti questi anni dai banchi dell’opposizione, pare essere condiviso oggi anche dagli ex assessori della Spinelli, visto che si presenteranno con una lista alternativa a quella in cui hanno militato. Ecco perché sono certa, che lavorando seriamente, mettendosi in una posizione di ascolto, costruire oggi un’alternativa di governo a Coriano per un Comune più giusto, solidale e sostenibile è possibile".