L'ex consigliere della Lega Carlo Grotti entra ufficialmente in Fratelli D'Italia

L'ex consigliere della Lega Carlo Grotti è entrato ufficialmente in Fratelli D'Italia, la nomina a responsabile del dipartimento sport e per i video e la comunicazione da parte di Nicola Marcello.

La presentazione ufficiale al gazebo con il candidato alle europee Stefano Cavadagna e le parlamentari Mimma Spinelli e Beatriz Colombo.

Dice Carlo: "Questo passaggio non significa abbandonare gli amici in Lega: negli anni si è creata una famiglia, con persone che reputo care amiche e che possono contare su di me. Questo cambio è partito dalle mie collaborazioni in ambito di media e comunicazione con Nicola Marcello, già mio collega in consiglio comunale. Nicola è il politico più in gamba di Rimini: una persona molto preparata, intelligente ed equilibrato (il che poi si è anche visto ai numeri trattandosi del consigliere più votato). Ricordo con la Lega in questi cinque anni i gazebi, le cene, gli eventi, le battaglie, le petizioni, i video. Non dimentico nulla e porto tutto con me, augurando il meglio a chi ne fa parte da Zoccarato e Giani sul territorio a Montevecchi in regione e al nostro Salvini".