L'ex segretario provinciale della Lega, Bruno Galli, nominato nel direttivo provinciale di Fratelli d’Italia

"La squadra di Fratelli d'Italia si arricchisce di un’altra pedina importante che da anni rappresenta un elemento di aggregazione delle Forze di Centro Destra della Provincia di Rimini, Bruno Galli". A dare l'annuncio è il coordinatore provinciale FdI Rimini, Nicola Marcello. Galli, già coordinatore provinciale della Lega per 5 anni, militante da oltre 15, ex vice/sindaco di Bellaria Igea Marina, dopo il tesseramento viene nominato nel direttivo provinciale di Fratelli d’Italia per affiancare Marcello nell’organizzazione e strutturazione del Partito nella Provincia.

“Reputo Bruno un amico sincero - ha dichiarato Nicola Marcello - dotato di una spiccata capacità relazionale ed organizzativa. Negli ultimi anni abbiamo più volte collaborato, ma specie nelle ultime elezioni Europee ed Amministrative il suo contributo è stato prezioso, costruttivo e fruttuoso come nel formare la liste ed aggregare persone indecise! Oltre alla passione per la Rimini Calcio, tanto da ritrovarci spesso insieme alla Stadio, ci vediamo settimanalmente sul territorio per incontrare persone che vogliono iscriversi a FdI, creare Circoli o comunque allargare la base elettorale del Partito”.