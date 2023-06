L'on. Colombo incontra il commissario Stentella: "Maggiore attenzione alle zone calde"

Si è svolto nella giornata di lunedì l'incontro tra l'onorevole di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo e il commissario prefettizio Rita Stentella che, dopo l'annullamento delle elezioni, è stata messa alla guida del Comune di Riccione. "Durante l’incontro - ha spiegato la parlamentare - ho avuto modo di ringraziare il Commissario per l’attenzione dedicata soprattutto alla Sicurezza. Le ho quindi rappresentato la necessità di maggiore attenzione nelle zone calde come stazione e parchi, agli arrivi ed alla partenze, soprattutto alle prime ore dell'alba e la nostra particolare attenzione al decoro pubblico. Abbiamo inoltre affrontato la tematica degli eventi, che preoccupa gli operatori, esponendo la necessità di pianificare sin d’ora quelli per la stagione autunno/ inverno. Inoltre ho espresso la necessità di mantenere alta l’attenzione nel sociale, con particolare riferimento alle categorie più fragili ed ai minori. Inoltre mercoledì sarò al Ministero del Turismo per discutere delle iniziative da intraprendere per recuperare la diminuzione del flusso turistico dall’estero (soprattutto dalla Germania) in particolare delle necessarie strategie per pubblicizzare le eccellenze Romagnole in Italia ed all’estero anche ricercando nuovi mercati, essendo in crisi il mercato Russo per noi, un tempo, fonte di un importante indotto.