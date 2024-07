L'on. Colombo ringrazia il Prefetto Padovano e ricorda al suo successore che "Il tasso di criminalità a Rimini è tra i più alti in Italia"

Dopo un anno e mezzo il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, lascia l'incarico per ricoprire lo stesso ruolo a Potenza e, al suo posto, arriva la dottoressa Giuseppina Cassone, di nuova nomina. In seguito a questo avvicendamento, l'onorevole di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo ha colto l'occasione per ringraziare la dottoressa Padovano "per aver svolto il suo ruolo con estrema efficienza, in una provincia come quella di Rimini, dove la criminalità special modo in estate assume cifre e forme preoccupenti e difficili da estirpare. I fenomeni legati al mondo anarchico, gli stupri, le baby-gang e poi ancora la criminalità legata alla mafia e lo spaccio di stupefacenti o le lotte tra bande, senza dimenticare crimini come femminicidi, furti e rapine testimoniano quanto sia preziosa e fondamentale la presenza del Governo sul territorio, del quale il Prefetto è espressione".

"Il tasso di criminalità a Rimini è tra i più alti in Italia - ricorda la parlamentare - e il Prefetto Padovano ha messo in campo misure straordinarie e svolto un ottimo lavoro con particolare attenzione alle zone più critiche ed aumentando la videosorveglianza. Le rilevazioni, va detto, tengono conto del numero di residenti e non tengono conto dell'enorme flusso turistico, ma la nostra Provincia purtroppo raggiunge il secondo posto nel rapporto denunce/abitanti nonostante la nostra Regione sia solo quarta per presenze turistiche (la metà di quelle Venete, e qui ci sarebbe da aprire una riflessione) e la percezione è quindi quella di una Emilia-Romagna insicura che si é si è fatta ancora più evidente negli ultimi anni. Auguriamo quindi al nuovo prefetto Cassone un buon lavoro e, come parlamentare di Fratelli d'Italia, le garantisco che non le mancherà mai il nostro sostegno".