L'onorevole Gnassi alle primarie Pd invita i cittadini a votare

Anche l'onorevole Andrea Gassi si è presentato al seggio per esprimere il proprio voto alle primarie del Pd e, allo stesso tempo, per invitare i cittadini a votare. "Un Pd solido e forte, comunque la si pensi, conta e serve per avere in Italia una democrazia vitale che possa alimentarsi di confronti e proposte credibili, alternative alla destra, fatte negli interessi del Paese - ha spiegato l'ex sindaco di Rimini. - 'La politica - ci ricordava sempre Sergio Zavoli - spesso ha autorizzato tanti a diffidarne'. Al punto che in tanti, spesso, non



vanno a votare. Il Pd apre un nuovo corso ora. E lo fa per superare i problemi che ha avuto. Sceglie il nuovo segretario non in pochi, in tre o quattro chiusi in una stanza romana, ma aprendo le porte a tutti. Lo fa perché tante e tanti possano scegliere la guida migliore per garantire un’alternativa seria, credibile e concreta alla destra e per tornare a essere un perno della democrazia e del nostro Paese. E' vero che è freddo, piove e c’è brutto tempo. Ma poi, quando arrivi in un seggio trovi gente per bene, in fila, (non su social,cellulari e tv), in carne e ossa, con cui parli e scambi opinioni. Gente per bene che alla fine di tutto crede nell’Italia e in una grande forza democratica e progressista. E questo, un po’ ti scalda e fa bene".