L'onorevole Morrone (Lega) alla fiera del tartufo di Sant'Agata: "Tutelare borghi montani e territorio, non tagliare servizi"

“Non potevo mancare a questa 39^ edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato in questo splendido borgo di Sant’Agata Feltria. Un appuntamento di valenza nazionale e internazionale che rende questa località una delle mete più gettonate nell’ambito delle feste autunnali di maggiore fama”. Così il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha ringraziato per l’invito gli amministratori locali, gli organizzatori della Fiera e i cittadini intervenuti, cogliendo l’occasione per sollecitare politiche regionali che “consentano a questi borghi montani di conservare tutti i servizi necessari per ostacolare lo spopolamento, il pericolo più grave in ogni senso per il territorio dell’alta collina anche dal punto di vista della tutela del territorio”. In quest’ottica, Morrone ha toccato due temi: quello del sistema sanitario regionale “ormai logorato e fonte di sprechi e disservizi” e quello dell’alluvione, con il mancato presidio del territorio da parte delle amministrazioni preposte, in primis la Regione.

“Ormai è noto - ha commentato Morrone - quanto sia difficile per i vertici regionali e per la classe dirigente Pd che amministra Comuni e Province assumersi qualsiasi responsabilità. E ciò appare ancora più eclatante quando si parla di sanità, governata da sempre con il pugno di ferro da suoi esponenti, e di tutela del territorio con l’alluvione che ne ha messo a nudo le carenze gesionali”. “L’emergenza Covid - ha spiegato – è stato lo spartiacque che ha segnato il punto di non ritorno con il differimento di decine di migliaia di interventi chirurgici, di prestazioni specialistiche, di visite oncologiche, ecc. Gli emiliani-romagnoli hanno dovuto constatare sulla loro pelle il taglio di posti letto, la chiusura di piccoli ospedali, la mancata previsione della carenza di medici e infermieri mentre si sono ingigantiti gli sprechi. Lo scandalo delle liste di attesa e delle file ai Pronto soccorso non sono che la punta dell’iceberg di un sistema dove la riduzione dei medici di medicina generale sul territorio, oberati dalla burocrazia, sta provocando un cortocircuito. Il disavanzo registrato nel 2022 dalla Regione Emilia-Romagna appare sproporzionato perfino rispetto ad altre Regioni che hanno avuto un impatto Covid simile ma con servizi sanitari più virtuosi. Il problema è prioritariamente quello dell’efficientamento del sistema che evidentemente ha un costo molto maggiore rispetto ad altre realtà che garantiscono di fatto servizi altrettanto eccellenti. La sanità è finanziata dallo Stato ma chi spende è la Regione e se spende male la colpa non è dello Stato”.

Dunque, un sistema sanitario “da rendere più efficiente, tagliando gli sprechi, mantenendo i servizi sanitari anche nelle aree cosiddette disagiate, proprio per non penalizzarne i residenti”. “Ma non aspettiamoci che sia la sinistra a farlo, - ha detto Morrone - non ha mai mantenuto una promessa. Sarà invece compito del centrodestra segnare il cambiamento in positivo se uscirà vittorioso alle prossime elezioni regionali”. Toccando poi il tema dell’alluvione, Morrone ha criticato l’atteggiamento del Pd romagnolo con il presidente Stefano Bonaccini in testa: “hanno continuato a fare del terrorismo mettendo in dubbio l’arrivo delle risorse del Governo e oggi che la struttura commissariale, a soli quattro mesi dal tragico evento, è pronta ai ristori ai Comuni, stanno segnando il passo”. “Spiace – ha commentato infine il parlamentare leghista – che la verità faccia infuriare gli amministratori piddini, così poco abituati a ricevere giudizi negativi coram populo e soprattutto non avvezzi all’autocritica, ma non è più il tempo dei silenzi compiacenti”.