L'onorevole Tassinari (FI) alla Cna di Rimini per portare in Europa le istanze delle aziende

“E’ stato davvero un momento di interessante e ricco confronto, le imprese hanno problematiche e questioni estremamente concrete che richiedono risposte reali e non dichiarazioni di principio: per questo è sempre importantissimo incontrarsi con le associazioni che le rappresentano” E’ questa la dichiarazione rilasciata dall’onorevole Rosaria Tassinari alla fine dell’incontro con la CNA di Rimini che si è tenuto nel pomeriggio di lunedì.

“Forza Italia - ha commentato la deputata e coordinatrice Regionale dell'Emilia-Romagna - si propone di essere la forza politica della concretezza: il nostro partito è stato fondato da un imprenditore e quindi la semplificazione, lo sviluppo, la visione ma anche le soluzioni realizzabili sono nel nostro DNA. Nel corso dell’incontro con la CNA abbiamo anche approfonditi alcuni temi delicati come la gestione ordinata e sostenibile della transizione verde, la gestione dell’intelligenza artificiale e le possibili collaborazioni tra i capitali pubblici e quelli privati. E’ chiaro che queste istanze hanno bisogno di essere recepite dagli enti chiamati a prendere poi le decisioni finali e in questo senso Forza Italia è l’unico partito in grado di portare avanti queste tematiche sui tavoli delle decisioni, essendo in grado di svolgere un ruolo determinante in maggioranza sia in Italia che in Europa. E, ovviamente, più aumenterà la rappresentanza di Forza Italia, più le istanze che portiamo avanti, avranno possibilità di essere accolte”.