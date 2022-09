La campagna elettorale di Andrea Gnassi si sposta alla Fiera di Pugliano

Primo lunedì di settembre, primo giorno della millenaria fiera di Pugliano. Da qui parte il Lotto Per Te Tour di Andrea Gnassi, da una fiera con origini antichissime dove ci si scambiavano bestiame e prodotti agricoli prima dell'inverno. Ancora oggi momento di incontro, festa e tradizione, non solo per gli agricoltori ma per tanti cittadini e turisti dell’entroterra. “Ci sono tre dialetti diversi per dire Pugliano” spiega “ma alla fine si può chiamare come si vuole, basta esserci. Esserci e conoscere questa terra, la sua gente e la sua storia”. Gnassi, candidato alle elezioni del 25 settembre alla Camera dei deputati, ha scambiato sorrisi, ricordi d’infanzia, progetti per il futuro, impegni per il territorio da portare a Roma. Ha fatto foto e incontrato tanti amici arrivati a Pugliano anche solo per assaggiare il famoso pesce fritto o la porchetta di Grigione, frutto di lavoro e fatica di questa terra che è la Romagna. “E che nei modi, nella storia, nell’animo è sempre stata romagnola, anche prima che Montecopiolo e Sassofeltrio entrassero amministrativamente a far parte della provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna”.

Accompagnato dalla consigliera regionale Nadia Rossi, Gnassi ha salutato diversi amministratori dei comuni dell’Alta Valmarecchia. Al sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi, Gnassi ha garantito il suo supporto nel percorso di ingresso dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio nel GAL (Gruppi di Azione Locale) già dal 2023, insieme agli altri 7 comuni del territorio che già ne fanno parte. “Sono sempre stato sostenitore dei GAL Valli Marecchia e Conca, oggi fondamentali per accedere ai fondi europei 2021-2027. Ci sono centinaia di milioni di euro e noi abbiamo già pronti progetti per sostenere le nostre imprese, agricole e non solo, e la nostra straordinaria Provincia di Rimini. Con il Pnrr e dai piani 2021-2027 ci sono precisi fondi strutturali per le aree interne. Possiamo e dobbiamo intercettarli perché abbiamo progetti concreti e una storia di relazioni e collaborazione che va portata a Roma come modello virtuoso di sviluppo”. C’è poi il capitolo sanità, con la necessità di investire sui presidi del territorio e la sanità di prossimità, all’interno di un sistema integrato in cui ci sono cure d’eccellenza nei grandi centri ospedalieri specializzati della provincia e poi ci sono i presidi di comunità come Novafeltria ed i punti ambulanza, “ce ne sarà uno proprio a Pugliano, un servizio indispensabili per continuare a vivere nelle zone interne”. Quello di stamattina non è l’unico appuntamento di Gnassi in Valmarecchia: ci tornerà nei prossimi giorni per incontrare i cittadini, raccogliere spunti e presentare proposte. Dal lavoro alla cultura, dal turismo ai servizi.