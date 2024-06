La candidata sindaca Lara Gobbi di "Verucchio Futura" lancia l'appello al voto

"L'Europa del futuro, la Verucchio che ci aspetta. Sabato e domenica si vota e tutti noi verucchiesi avremo in mano due schede. Due schede che sono due scelte importanti. Come ci immaginiamo l'Europa nostra e dei nostri figli. E che forma vogliamo dare al nostro straordinario paese, ricco di storia, di storie di donne e uomini che ogni giorno lo portano avanti e per questo che vuole guardare in faccia alle sfide che ci aspettano". A lanciare l'appello al voto è la candidata sindaca di Verucchio Futura, Lara Gobbi, che in una nota stampa ripercorre "questi bellissimi mesi di campagna elettorale abbiamo coinvolto tantissimi cittadini sulle proposte di progetti, iniziative, partecipazione che abbiamo voluto sintetizzare in tre parole: La Nuova Stagione. E' una stagione in cui vogliamo che la politica e l'impegno civico siano caratterizzati da ascolto e libertà, da partecipazione diretta dei cittadini alle scelte per il paese ma allo stesso tempo poi scegliere senza indugio. Lavoro, ambiente, sicurezza, imprese, turismo, casa sono i punti principali del nostro programma, uniti da un unico filo: nessuno si salva da solo. Verucchio che guarda al futuro con coraggio e a testa alta non può fare a meno di nessuno. Questa per noi è la nuova stagione. Andate a votare. Il voto è la prima forma di partecipazione".