“La candidatura di Enzo Ceccarelli è al momento la migliore messa sul tavolo"

“La candidatura di Enzo Ceccarelli è al momento la migliore e pragmaticamente la più giusta messa finora sul tavolo del centrodestra e dell’alleanza alternativa alla sinistra”. Il via libera a proseguire su questa strada viene da autorevoli fonti come Cosimo Iaia, coordinatore delle Civiche, e Davide Frisoni, presidente Commissione Cultura-Turismo-Università, che questa mattina hanno avuto un lungo e articolato incontro con l’ex sindaco di Bellaria Ceccarelli, proposto dalla Lega come candidato sindaco a Rimini.

“Un confronto piacevole e franco – affermano Iaia e Frisoni – che ci ha convinti del fatto che una visione civica della politica amministrativa, portata avanti con competenza e autorevolezza, trova più punti in comune che una posizione prettamente ideologica. Riteniamo quindi che questa candidatura abbia tutti i numeri per essere presa in serissima considerazione. Una scelta certamente di grande respiro e levatura”.