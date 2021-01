La città verso il voto, Gianfreda: "Le liste civiche pronte a opporsi alla forze sovraniste e populiste"

Inizia a muoversi la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative che, quest'anno, interesseranno Rimini. Dopo l'arrivo della candidatura a sindaco di Jamil Sadegholvaad per il centro-sinistra, anche le liste civiche iniziano a muoversi con Kristian Gianfreda che a nome dei consiglieri e degli esponenti di Verdi - Europa Verde, Ex Obiettivo Civico, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Patto Civico, Più Europa, Rimini Attiva e Rimini Futura apre il tavolo della coalizione. "In qualità di eletti e rappresentanti delle liste civiche, attualmente al governo della città, ed in qualità di rappresentanti territoriali di partiti che condividono il percorso riformatore dell’attuale amministrazione comunale - spiega Gianfreda - abbiamo istituito un tavolo di confronto per il futuro di Rimini. In questo momento di grande fatica in cui ogni componente della società è in crisi o rischia di esserlo, riteniamo sia fondamentale che chi rappresenta le istituzioni eviti le contrapposizioni, scegliendo attraverso il dialogo e il confronto un percorso unitario, un orizzonte comune che metta al primo posto il bene della nostra comunità. Questo tavolo ha l’obiettivo di stimolare, costruire quel percorso. Qui si troveranno le diverse anime della città che si contrappongono alla forze sovraniste e populiste. Uno spazio di confronto democratico ed orizzontale che crediamo debba continuare ad operare anche dopo le elezioni. Partendo dalla definizione dei principi comuni della coalizione possiamo arrivare insieme all’indicazione della figura del candidato sindaco. Al tavolo della coalizione, aperto a tutte le forze che si contrappongono alle destre, invitiamo la rappresentanza ufficiale del Partito democratico convinti che con un confronto trasparente, aperto e costruttivo si possa trovare una sintesi politica, un percorso unitario per offrire il meglio per i cittadini che rappresentiamo e per i valori che diciamo di rispettare".