"La Dc Rimini appoggia i candidati Sindaci del centrodestra nella provincia di Rimini". Ad annunciarlo è il coordinatore provinciale Alessandro Lualdi che, in una nota stampa, che spiega come "Abbiamo trovato un accordo elettorale con Forza Italia Rimini con il quale ci impegniamo a sostenere i candidati sindaci scelti dalla coalizione di centrodestra. L’accordo è stato raggiunto con il senatore. Antonio Barboni, Coordinatore Provinciale di Forza Italia e con Roberto Maggioli responsabile Enti Locali. Per questioni di tempo, l’accordo è stato raggiunto dopo la presentazione dei simboli, non sarà presente il nostro simbolo sulle schede elettorali, ma il nostro contributo non mancherà. I comuni nei quali mobiliteremo i nostri elettori e simpatizzanti, ma non è escluso anche altri, sono il

candidato a Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti; a Santarcangelo di Romagna Luigi Berlati; a Verucchio Fabio Fraternali; a Misano Antonio Mignani; a Poggio-Torriana Loretta Contucci".

"La DC è rinata in Emilia Romagna - conclude Lualdi - e svolgerà nell’immediato futuro la propria azione politica in nome dei valori che l’hanno sempre contraddistinta. Non è una operazione nostalgica né tanto meno anacronistica. I valori e principi a cui facciamo riferimento non sono scomparsi da questa società, forse si sono affievoliti, hanno perso dinamicità, ma sono tutt’ora presenti. Cercheremo in questa tornata elettorale di dare il nostro contributo, cercando di portare al voto tante persone che non si ritrovano in questo scenario politico, sostenendo quei candidati Sindaci che più di altri si riconoscono nei nostri valori”.