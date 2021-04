La denuncia di Erbetta: "Ausl Romagna fanalino di coda della sanità regionale"

"Noi romagnoli siamo sempre l'ultima ruota del carro della sanità regionale". A denuciare la situazione, che sarebbe nata dall'Ausl unica Romagna e salla centralizzazione dei servizi che "hanno penalizzato di fatto la provincia di Rimini", è Mario Erbetta l'esponente di Rinascita Civica. Secondo il candidato a sindaco, infatti, "i servizi del laboratorio analisi concentrati a Pievesestina hanno evidenziato in questi mesi tutti i limiti di questa centralizzazione fatta solo per risparmiare economicamente. Ma anche la volontà di smantellare gli Ospedali di Novafeltria e Cattolica (poi abortita) rientrava in quella sudditanza della Provincia di Rimini al Pd ravennate. Senza parlare delle liste d'attesa per Tac e Risonanze magnetiche che ormai sono diventate insostenibili". Erbetta punta poi anche il dito sul Fascicolo sanitario elettronico che, in Romagna, "funziona a regime ridotto" e che "non consente le stesse prestazioni che possono fare gli emiliani. Per noi non è possibile prenotare alcune prestazioni specialistiche in libero accesso". "Perchè - domanda il candiadto a sindaco - Presidente Bonaccini, noi romagnoli dobbiamo sempre essere figli di un Dio Minore? Come mai non possiamo avere le stesse possibilità di cugini emiliani? E' se la Romagna viene dopo nei servizi dell'Emilia noi come Rimini siamo l'ultima ruota del carro dell'intera regione nonostante i proclami del nostro sindaco uscente. E' ora di dare un vero cambio di passo alla nostra Sanità. E' ora che con un sussulto di orgoglio si metta in discussione l'Ausl Romagna per come organizzata e si ragioni seriamente se sia il modello migliore per i cittadini riminesi e cosa di può fare per migliorare la situazione. Questo è un mio impegno se diventerò Sindaco".