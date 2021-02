La denuncia di Renzi (FdI): "Il Comune autorizza l'installazione di antenne incompatibili"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia punta il dito contro gli impianti telefonici di via Argelli, via Ceccarelli e Palacongressi

"L’Amministrazione Comunale autorizza le antenne “incompatibili” con il Regolamento Comunale". A denunciare la situazione è il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Rimini Gioenzo Renzi che punta il dito contro gli impianti telefonici di via Argelli, via Ceccarelli e Palacongressi sottolineando come sia stata "l'amministrazione, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, a rilasciare al gestore le autorizzazioni" per la loro realizzazone. Secondo Renzi "l'antenna di via Argelli a 90 metri da due asili e vicino alle abitazioni esistenti del quartiere Ina Casa è incompatibile con l’art.17 del Regolamento, in base al quale occorre evitare i ricettori sensibili come le strutture scolastiche nel raggio di 200 metri e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici con la localizzazione dei nuovi impianti nella posizione più lontana dalle abitazioni esistenti".

"L’installazione di una quarta antenna sul tetto del Palacongressi - aggiunge Renzi - e di una nuova antenna su un condominio di via Ceccarelli, a pochi metri dall’asilo nido “Il Girotondo”, oltre all’esistente antenna sopra l’Istituto Maccolini, aumenta l’esposizione ai campi elettromagnetici delle zone residenziali circostanti. Considerando il contributo di tutte le antenne presenti nel raggio di 200 metri, invece di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, come richiesto dal Regolamento Comunale. Sulla base di queste osservazioni, con l’interrogazione consigliare di giovedì sera, ho chiesto al sindaco di revocare le suddette autorizzazioni e spostare la collocazione delle antenne in luoghi più distanti dalle abitazioni e dai luoghi sensibili, come gli asili. Concertando le esigenze dei gestori della telefonia mobile con le preoccupazione della popolazione per la salvaguardia della salute pubblica".