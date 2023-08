La deputata Colombo in Germania: "Cercheremo di aprire nuove rotte tra il nord e l'aeroporto di Rimini"

Il 5-7 settembre la deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo, membro della X commissione Turismo ed attività produttive della camera, sarà a Berlino presso l’Ambasciata d’Italia come componente del Gruppo Bilaterale Italia-Germania: "Saremo accolti con il Presidente di Delegazione Giangiacomo Calovini dall'ambasciatore Armando Varicchio ed in seguito è previsto l’incontro presso l’Auswärtiges Amt ( Ministero degli affari esteri)". L'incontro sarà con la sottosegretaria all'Europa Anna Lührmann. Sempre Colombo: "Con il Presidente dell’aeroporto di Rimini Leonardo Corbucci stiamo valutando diverse rotte per lo sviluppo del turismo in riviera. Dunque una strategia di rilancio serio e duraturo a partire dalla prossima stagione, con collegamenti nella parte nord della Germania (la parte della Baviera raggiunge l’Italia in macchina) presso l’aeroporto internazionale di Francoforte o anche Berlino e Düsseldorf, che potrebbero permettere una centralità dell’aeroporto di Rimini a livello internazionale causando una reazione a catena con sviluppi nel commercio ed alle attività connesse al comparto turistico e fieristico locali".