La Lega chiede investimenti contro l'abusivismo e i danni negli stabilimenti balneari

La Regione tuteli gli stabilimenti balneari e trovi soluzioni contro i danneggiamenti e l’abusivismo nelle spiagge del demanio regionale, stanziando risorse da destinare per la vigilanza nei “bagni”. A chiederlo è un’interrogazione della Lega che ricorda come “in Emilia-Romagna esistono sperimentazioni che prevedono l’utilizzo di vigilanti privati, i quali hanno il compito di presidiare gli stabilimenti rispetto a fenomeni quali il vandalismo, il microcrimine, l’abusivismo di chi vende illegalmente merci e servizi (massaggi, tatuaggi, manicure e così via) sulle spiagge della riviera”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Carroccio ricorda come “nelle ultime settimane, si sono moltiplicate – nonostante tutto – le segnalazioni di atti vandalici e di danneggiamenti a proprietà private, all’interno degli stabilimenti balneari della Costa Adriatica: tali atti vandalici sarebbero principalmente da attribuire all’incursione, durante le ore notturne, di estranei”. Da qui l’atto ispettivo per sapere se l’amministrazione regionale “non ritenga utile prevedere appositi fondi per rafforzare la sicurezza 'passiva' attraverso l'installazione di sistemi di allarme e anti intrusione, sistemi di sicurezza e videosorveglianza privata oltre nonché per co-finanziare polizze assicurative contro danni e furti”.