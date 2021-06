La Lega mette in campo la candidatura di Enzo Ceccarelli a sindaco di Rimini

Primo nome uficiale del centro destra per le elezioni a sindaco di Rimini con la Lega che mette in campo Enzo Ceccarelli. Già primo cittadino di Bellaria per due mandati e presidente dell'Unione Prodotto di Costa. "Un personaggio importante - ha spiegato il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone - che abbiamo proposto al tavolo regionale e sul quale speriamo che anche gli alleati possano convergere. Ceccarelli riunisce le figure di imprenditore, di civico senza tessere in tasca e di conoscitore della pubblica amministrazione".