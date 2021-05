La Lega prosegue con la campagna di tesseramento: i banchetti nel weekend

Prosegue la campagna tesseramento della Lega con i gazebo allestiti nelle varie piazze del riminese nelle giornate di sabato e domenica. Questo week end si può anche aderire alla campagna #mangiacomeparli. "Raccoglieremo le firme a tutela del Made in Italy, messo a rischio dalle ‘eurofollie’ del vino senza alcol e degli insetti come pietanze - spiega Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna - Una battaglia di tutti, che vede al nostro fianco anche produttori e agricoltori del territorio, sinonimo di qualità e tradizione, fortemente colpiti in questo ultimo anno non solo dall’emergenza sanitaria e economica, ma anche dal fenomeno delle gelate, per il quale ci stiamo impegnando in Parlamento affinché si promuovano politiche di tutela e sostegno economico".

I gazebo nel riminese

Rimini

Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 in piazza Tre Martiri; dalle 15 alle 18 in Viale Vespucci angolo Viale Beccadelli.

Domenica dalle 9 alle 13 e adalle 15 alle 18 in piazza Tre Martiri; dalle 15 alle 18 in Viale Vespucci angolo Via Beccadelli;

Montescudo-Monte Colombo

Domenica dalle 9 alle 13 in Via Malatesta;

Bellaria

Domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Guidi;

Verucchio

Sabato dalle 9 alle 13 in piazza Europa;

Riccione

Sabato dalle 9 alle 13 in viale Veneto n°43 (Conad Boschetto) e dalle 15 alle 18 in viale Dante;

Sant'Agata Feltria

Sabato dalle 8:30 alle 11 in piazza della Lumaca;

San Leo

Sabato dalle 9 alle 12 in piazza E. Berlinguer;

San Giovanni in Marignano

Sabato dalle 9 alle 12 in piazza Silvagni;

Misano Adriatico

Sabato dalle 9 alle 12 in via Don Lorenzo Milani n°5 (Conad Rioagina);

Cattolica

Domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 in viale Bovio;

Novafeltria

Sabato dalle 9 alle 12 in piazza Vittorio Emanuele;

Santarcangelo

Domenica dalle 9:30-12:30 e dalle 15 alle 18 in piazza Ganganelli (Porticato Banca Unicredit);

Coriano

Domenica dalle 9 alle 12 in via Garibaldi angolo Piazza Don Minzoni;

Morciano di Romagna

Sabato dalle 10 alle 12 in via Roma angolo Piazza Risorgimento