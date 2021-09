La Lista Jamil organizza una festa per ringraziare il sindaco uscente Andrea Gnassi

Kristian Gianfreda: “Rimini è Rinata. In questi dieci anni è cambiata in meglio grazie al primo cittadino. Per questo vogliamo ringraziarlo con una festa"

Si chiama Grazie Andrea! ed è la grande cena organizzata dalla Lista Jamil per ringraziare il sindaco uscente Andrea Gnassi. Si svolgerà domani, giovedì 30 settembre, al Ristorante & Musica Frontemare, alle ore 20. “Rimini è Rinata. In questi dieci anni è cambiata in meglio. E il merito va al sindaco Andrea Gnassi – ha detto Kristian Gianfreda, portavoce della Lista Jamil – Per questo vogliamo ringraziarlo con una festa, un modo per stare tutti insieme e omaggiarlo per averci regalato una città bellissima”. Una serata per tutti i riminesi che vogliono salutare e ringraziare il sindaco Gnassi.

La rinascita di Rimini è una partita a due tempi. “Questa festa è il nostro modo per chiudere questo primo tempo e ringraziare Andrea per quello che è successo a Rimini negli ultimi anni”. Un cambiamento in meglio che è sotto gli occhi di tutti: dalla città della cultura, all'attenzione fortissima verso l'ambiente, al mare, con il più grande investimento fognario in Europa. Da un parcheggio in Piazza Malatesta al Castello liberato. Da un invaso in abbandono alla Piazza sull'Acqua a San Giuliano. Quel che è successo si vede. E’ sotto gli occhi di tutti. Oggi Rimini è più bella, più solida, più pronta. “Grazie Andrea! Ora siamo pronti per il secondo tempo con Jamil”. Alla festa, aperta a tutti, parteciperanno Andrea Gnassi e il candidato sindaco Jamil Sadegholvaad, oltre ai candidati, i fondatori, i sostenitori della Lista Jamil e tutti coloro che vorranno far sentire a Jamil la loro amicizia in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre prossimi.