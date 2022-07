La prima giunta di Coriano affronta il tema dei centri estivi

La prima giunta dell'amministrazione comunale si è svolta la scorsa settimana e tra gli argomenti trattati, uno dei più importanti è stato quello del contributo economico per gli educatori dei centri estivi per un importo di 70.000 euro. "Anche quest’anno - spiega una nota del Comune - sono attivi i centri estivi nel nostro territorio, nello specifico sono due le realtà che operano in collaborazione con il Comune, il quale mette a disposizione spazi pubblici a titolo gratuito. Nello specifico le società coinvolte sono la Polisportiva Junior che può usufruire degli impianti sportivi di via Piane e Asd Lions Academy che utilizza la palestra di via Don Milani. Degli oltre 400 bambini che affluiscono a tale iniziativa ben 20 sono affetti da disabilità. È volontà dell’ Amministrazione consentire in special modo alle persone fragili di poter accedere ad attività ricreative, aumentando la loro possibilità di socializzazione e svago. Un ringraziamento particolare va al Servizio di Neuropsichiatria infantile e alle famiglie che grazie alla loro collaborazione con la realtà del terzo settore hanno permesso la realizzazione di tale progetto". ”Siamo ripartiti da una delle nostre priorità - aggiunge il sindaco Gianluca Ugolini - e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto a vantaggio dell’intera comunità per aiutare l’integrazione delle persone con fragilità.”