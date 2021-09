La proposta di Ceccarelli: "Un casello autostradale per Rimini-Fiera"

Il candidato sindaco Enzo Ceccarelli (centrodestra e liste civiche) nel corso della sua campagna elettorale ha proposto la realizzazione di un casello sull'A14 nei pressi di RiminiFiera. “Il turismo fieristico-congressuale - ha spiegato - è uno dei fiori all’occhiello della nostra industria dell’ospitalità. Ed è sorprendente che in questi ultimi dieci anni, l’attuale amministrazione non abbia spinto con la necessaria convinzione per la costruzione di un casello autostradale in funzione della Fiera di Rimini. Si tratta di un’opera di facile costruzione e di costo contenuto, che porterebbe grandi benefici ad una delle eccellenze riminesi e a tutta la città. Basti pensare che ora, chi esce dai due caselli autostradali riminesi, deve percorrere svariati chilometri per arrivare in Fiera, con il risultato di aumentare il traffico sulle statali e sulle strade cittadine e di accrescere l’inquinamento e lo stress ambientale sulla città. La Fiera dista in linea d’aria poco più un chilometro dall’A14 e un casello a lei dedicato risolverebbe immediatamente molti di questi problemi. Non solo, creerebbe un immediato raccordo con la via Emilia e accorcerebbe il tragitto dall’autostrada alla Marecchiese. Non appena eletti metteremo in atto tutte le sinergie istituzionali necessarie per arrivare in tempi brevi alla creazione del casello autostradale per la Fiera che porterebbe grandi benefici per la città”.