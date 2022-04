La proposta di Futuro Verde: "Per le ciclabili di Rimini realizzare le 'case avanzate'"

Introdurre le case avanzate a Rimini, come accaduto già nel nostro territorio provinciale a Riccione, per incrementare la sicurezza stradale nelle strade della nostra città: è questo che come Futuro Verde chiediamo alla amministrazione comunale per favorire l’uso della bicicletta in modo più sicuro nelle nostre città. Nel corso del 2020, con l’introduzione di diverse nuove normative in materia di ciclabilità nel codice della strada, sono state istituite le “ case avanzate”, ovvero uno spazio ben indicato con vernice rossa, successivo alla linea di arresto dei semafori, e precedente alla strisce pedonali dell'incrocio, accessibile solo a bici e monopattini, dal lato destro o dalla relativa pista ciclabile a bordo carreggiata.

Come Futuro Verde, chiediamo che anche Rimini si doti di questi importanti infrastrutture di sicurezza stradale, già diffuso in altre città italiane come Torino o europee come Oxford nel Regno Unito, dove queste sono state introdotte per agevolare il flusso delle bici e migliorare la sicurezza negli incroci. Tutto questo, alla luce di un rincaro dei costi di carburanti e elettricità, che porta a ridurre l’uso dell’automobile alimentata in qualunque modo e incrementa l’uso della bici, mezzo conveniente e sostenibile, nelle nostre città.