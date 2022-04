La senatrice Emma Pavanelli (M5s), membro della Commissione Ambiente, a Riccione e Cattolica

Sabato 9 aprile la senatrice Emma Pavanelli, membro della Commissione Ambiente, accompagnata dai senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi e dalla deputata Giulia Sarti sarà a Riccione e Cattolica per una giornata di incontri sul territorio. Sarà l’occasione per parlare di ambiente, sostenibilità e di proposte in chiave green per rendere ancora più innovativo il programma per Riccione 2022; in questo senso sarà molto interessante il confronto con la candidata sindaca Daniela Angelini, la Consigliera comunale M5S Eleonora Ruggeri e il referente territoriale 5 stelle Daniele Tomassini. Il programma prevede a Riccione un pranzo all’Arboreto Cicchetti, la visita alla Fondazione Cetacea per un confronto sulla salute del nostro mare e per chiudere la visita alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere di Cattolica.