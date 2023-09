La Senatrice Stefania Craxi a Rimini invita i Riformisti ad aderire a Forza Italia

Si e? tenuto mercoledi? 6 settembre a Rimini un incontro alla presenza di Stefania Craxi, esponente di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, con una nutrita rappresentanza di amministratori locali, esponenti del mondo politico, sindacale e dell’associazionismo, portatori di istanze, di sensibilita? e di una visione riconducibile alla migliore tradizione del riformismo laico-liberale e socialista. Nel corso dell’incontro, nel quale sono state affrontate le questioni che piu? agitano il nostro presente, sia in campo internazionale che nazionale e territoriale, e? emersa la necessita? di dare voce e ruolo a questa cultura-civilta? che, alla prova dei fatti, con la fine della prima Repubblica, ha trovato veri spazi di agibilita? politica e rappresentanza solo all’interno di una forza plurale e interclassista come Forza Italia, che ha rappresentato il principale punto di riferimento per il suo elettorato.

Per queste ragioni i presenti hanno convenuto, anche in vista della prossima scadenza congressuale e del prossimo appuntamento europeo, di impegnarsi attivamente e di aderire a Forza Italia, che dopo la scomparsa del suo leader e fondatore e? oggi chiamata a dare vita ad una nuova fase della propria storia. A conclusione dell’incontro che ha fatto registrare numerosi interventi, il presidente Craxi, nel ricordare come Forza Italia abbia da sempre sostenuto e fatto proprie le battaglie di giustizia e verita? dei socialisti, anche grazie alla sensibilita? e all’intuizione di Silvio Berlusconi, ha evidenziato come questo spazio rappresenti l’unica casa possibile per i riformisti, l’unico spazio di liberta? in cui riconoscersi e impegnarsi per concorrere alla crescita civile, sociale ed economica del Paese. In un momento storico gravido di pericoli, in cui l’Italia lavora per tornare protagonista sulla scena internazionale ed europea, i riformisti e tutti coloro che hanno a cuore i destini della Nazione, forti della loro storia e della loro cultura, non possono rimanere inermi ma sono chiamati a ritrovarsi, a fare un passo in avanti e a contribuire con idee e progetti a irrobustire una forza che ha dimostrato di saper valorizzare questo filone politico-culturale.

“ Ringrazio l'amica Stefania Craxi per il bel dibattito politico su cosa e? il riformismo oggi e i suoi valori estremamente attuali e ringrazio Marco Moretti e Massimo Conti e tutti gli ex amministratori locali che hanno partecipato all'incontro. Come Forza Italia Rimini saremo al fianco del Senatore Craxi in questa impresa di portare tutti i riformisti riminesi, socialisti, socialdemocratici e cattolici, nell'unica vera casa riformista che e? Forza Italia” dichiara Mario Erbetta Commissario di Forza Italia della citta? di Rimini.