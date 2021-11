La sezione riminese di Italia Nostra ha un nuovo presidente: è Alessia Gattei

Alessia Gattei è il nuovo presidente della sezione riminese di Italia Nostra. 53 anni, architetto, è subentrata a Guido Bartolucci chiamato a far parte del Consiglio nazionale dell’associazione che fa della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale italiano il proprio scopo istituzionale.

“Siamo orgogliosi – ha detto il nuovo presidente Gattei al termine del Consiglio direttivo riminese che si è tenuto nella serata di ieri – di questo riconoscimento a Guido. Un riconoscimento alla sua persona e al suo impegno ma anche un riconoscimento a tutti noi per l’impegno nelle battaglie che ci hanno visto protagonisti negli ultimi anni. La tutela delle mura storiche del bacino del ponte di Tiberio, l’impianto eolico offshore che minaccia le coste riminesi, le scelte su piazza Malatesta sia per la tutela dei beni storici che di quelli arborei, ma anche la difesa delle spiagge libere della nostra marina ad iniziare da quella di piazzale Boscovich a quella di Miramare. E’ notizia di ieri – ha proseguito Alessia Gattei - che il Jova Beach Party non si farà su quella spiaggia salvaguardandola da un nuovo strazio della vegetazione e della fauna che in quell’ambiente ha trovato vita e sviluppo. Crediamo che queste manifestazioni , anche alla luce delle nostre battaglie insieme alle associazioni ambientaliste di tutta Italia, debbano trovare altri luoghi che non i nostri beni naturali e architettonici che fanno dell'area sud delle colonie se correttamente valorizzati , veri e propri "fori imperiali del turismo balneare del '900". Su questo versante, specie alla luce delle novità che si sono aperte con le nuove sentenze della magistratura sul fronte delle concessioni demaniali, la battaglia non è assolutamente vinta e per questo continueremo a essere vigili e partecipativi per difendere il bene comune.”

Con il nuovo presidente sono stati eletti nel comitato direttivo riminese Ivan Innocenti vice presidente, Guido Bartolucci segretario, Cristina Zoli tesoriere e Fausto Battistel consigliere.