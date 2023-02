La sindaca incontra il territorio, riprendono gli appuntamenti nei quartieri

Riprendono questa settimana, giovedì 23 febbraio, alle 21 gli incontri nei quartieri di sindaca e giunta. #riccionepartecipa fa tappa nella zona Alba sempre sotto il segno dell’ascolto e del confronto con la cittadinanza. L’appuntamento si svolgerà nella sala ristorante dell’Hotel Gemma (viale D’Annunzio, 82). Sindaca, presidente del consiglio e assessori proseguono il viaggio nei quartieri della città. L’iniziativa che sta riscuotendo molto successo si concluderà con le ultime tappe: Centro (1 marzo) e Spontricciolo e Marano (15 marzo).

La sindaca ha sottolineato: “Abbiamo sempre riscontrato una bella partecipazione. Stiamo facendo un viaggio nei Quartieri della città per capire le esigenze e le problematiche. Il nostro obiettivo è quello di instaurare un dialogo costruttivo, ascoltare la voce dei cittadini ed informarli su come stiamo ripensando per la città”. Ogni incontro è l’occasione per approfondire le problematiche di ogni singola zona, ma anche per informare i cittadini sui progetti che l’Amministrazione sta portando avanti. La sindaca ha sottolineato quanto sia importante il dialogo con cittadini: “Per progettare il futuro della città è fondamentale conoscere le esigenze espresse dal territorio”.