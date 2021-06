Lavori al cavalcavia, Erbetta: "Vanno calcolati bene i rischi e gravità del danno"

Il consigliere comunale di Rinascita Civica Mario Erbetta, e candidato a sindaco alle prossime elezione, raccoglie le lamentele di una parte di cittadini della zona di Rimini Nord in merito al "disservizio creato dalla chiusura di via Grazia Verenin - afferma Erbetta - Sabato mi ha colpito la segnalazione di una cittadina che abita nelle vicinanze del cavalcavia segnalandomi l'inizio dei lavori, fermi da oltre 2 mesi, e sottolineando che i lavori consistono nella ricopertura dei ferri arrugginiti con una colla/malta".

Prosegue Erbetta: "Sono tornato a fare un sopralluogo sabato con Gianluca Fabbri, candidato a Consigliere nella lista Rinascita Civica, e abbiamo verificato che i lavori sono in corso sia lato mare (copertura dei ferri) che lato monte della ferrovia (consolidamento banchina). A questo punto occorre accertarsi se vi è una valutazione della gravità del danno e pericolo per essere certi che i lavori di riparazione siano corretti, perché non vorremmo che soldi pubblici siano sprecati o come già accaduto avvenga l'irreparabile al termine dei lavori, penso al caso del ponte Morandi".

Erbetta conclude con una valutazione e chiede se sia "ancora utile un cavalcavia che porta dentro una ztl. Infatti scendendo verso mare a sinistra direzione Viserbella c'è il parco del nord con utilizzo a ztl e a destra direzione Torre Pedrera e divieto causa senso unico, rimane girare a 180° verso la ferrovia. Insomma è sempre più evidente che la progettazione del parco del mare a Rimini nord e la sua viabilità con l'assenza di parcheggi è una progettazione errata e fallimentare a cui il prossimo sindaco dovrà porre rimedio".