Lavori sull'Adriatica, Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori: "Ben vengano, ma emergono dubbi sul metodo"

"Oggi si è tenuta la Commissione sui lavori sulla statale adriatica (rotatorie) e gli spunti non sono mancati. Ben vengano i lavori, ben vengano le rotatorie tanto volute da anni e ben vengano i disagi se saranno ripagati con dei lavori funzionali alle esigenze della città. È bene ricordare che Rimini ha due priorità che sono viabilità e sicurezza e queste devono essere affrontate e risolte da questa amministrazione"

E' quanto si legge in una nota diffusa da Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori, del gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini, in merito ai lavori sulla statale Adriatica

"Pur nella bontà dei lavori i dubbi sul metodo sono emersi: perché avere 30 vigili ai semafori che in alcune occasioni creano più ansia e confusione che beneficio, e ancora, perché avere assunto di recente 30 agenti per fargli fare i "movieri" quando questo lavoro parrebbe di competenza di altri enti? Perché non impiegare in maniera più proficua le risorse umane non lasciando scoperto il territorio dal presidio di sicurezza! Non ultimo potrebbero configurarsi anche problemi di sicurezza e salute per gli agenti che devono essere considerati e valutati attentamente" si legge nella nota.

"Oltre a questo sembra si navighi a vista con chiusure e poi riaperture (via della fiera venendo da Rimini nord prima chiusura lunedì e martedì riaperta) e con agenti sotto semafori che funzionano a chiamata senza bisogno di essere presidiati. Ci si chiede se il ponte della Grotta Rossa sia idoneo per il carico dei mezzi pesanti previsti. Insomma nel buon esito dell'opera mettiamoci anche il buon senso nel gestire la criticità del traffico senza "improvvisazioni" . Un ultima considerazione. Perché non eseguire i lavori possibilmente anche di notte per non creare disagi? Ci viene da dire: "che chi naviga a vista non ha il vento in poppa". Auspichiamo che da domani si passi ad un più calibrato utilizzo delle risorse umane disponibili."