Lavoro, Croatti (M5s): "Con esonero contributi oltre 115mila giovani assunti nel 2021 in Italia"

"I dati diffusi oggi dall'INPS dimostrano, ancora una volta, la bontà dell'operato del Governo Conte II. Nell'ultimo report dell'Osservatorio sul precariato, l'Istituto ha infatti rilevato come tra gennaio e ottobre dell'anno scorso, grazie allo sgravio introdotto nella legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36, queste siano state 115mila, in crescita del 65% rispetto al 2020".

Lo afferma in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti. "Come noto - aggiunge Croatti- quella dei giovani rappresenta purtroppo una tra le categorie più colpite dalla crisi innescata dal Coronavirus. Questa misura, di cui i datori di lavoro privati potranno usufruire anche nel 2022, costituisce un punto di forza per far ripartire l'occupazione di qualità. È una opportunità per i giovani forlivesi e cesenati e per le imprese del nostro territorio. Non possiamo ovviamente fermarci qui. Il MoVimento 5 Stelle sta lavorando ad altri interventi, ultimo in ordine di tempo il 'Piano Neet' lanciato dalla ministra Dadone, per dare a tante ragazze e ragazzi le giuste risposte e ridurre l’inattività dei Neet (“Not in Employment, Education or Training”), giovani tra i 15 e i 34 anni. L’obiettivo è investire sui migliori strumenti volti all’accrescimento dell’occupazione, all’attivazione di percorsi di orientamento e formazione e alla promozione dell’autoimprenditorialità. Dobbiamo continuare a contrastare con i fatti una precarietà dilagante.” Conclude Croatti.