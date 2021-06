"Le discoteche in Italia": a Rimini un tavolo di confronto

Un settore, quello dell’intrattenimento notturno, per il quale non vi è ancora una data certa per la ripartenza ma che ricopre un’importante fetta dell’economia italiana

Si terrà a Rimini, lunedì, all’Hotel Corallo, il tavolo di confronto incentrato sul tema “Le discoteche in Italia”. Un settore, quello dell’intrattenimento notturno, per il quale non vi è ancora una data certa per la ripartenza ma che ricopre un’importante fetta dell’economia italiana. Parteciperanno, insieme al senatore Marco Croatti, alla deputata Giulia Sarti e al gruppo di lavoro del Movimento 5 stelle di Rimini anche l’onorevole Alessio Villarosa, già sottosegretario di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze nei Governi Conte I e II, il senatore Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio in Senato e il senatore Marco Pellegrini membro della Commissione Bilancio che accoglieranno i rappresentanti dei più importanti locali e associazioni di categoria. Il tavolo di confronto sarà aperto a ricevere le istanze e le sollecitazioni degli operatori del settore al fine di individuare le necessarie misure da adottare dal punto di vista normativo, burocratico ed economico.

“Insieme agli altri colleghi - affermano Croatti e Sarti - abbiamo sentito la necessità di mettere in piedi un tavolo di confronto con i rappresentanti del settore delle discoteche e sale da ballo. L’obiettivo è quello di individuare, in maniera condivisa, un percorso da seguire che dia risposte adeguate alle problematiche presenti e future dei locali da ballo notturni. L’emergenza epidemiologica ha fortemente colpito il settore delle discoteche e dell’intrattenimento notturno e ciò che spaventa ancor di più, sono le prospettive di futuro che, attualmente, sembrano mancare. Per questo, concludono i parlamentari Croatti e Sarti, vogliamo iniziare a lavorare sin da ora, per non rischiare di restare impreparati dinanzi all’evoluzione post pandemica, alla realizzazione, d’intesa con gli operatori del settore, di un progetto che assicuri un futuro più prospero ad un comparto di assoluto rilievo per l’economia italiana.