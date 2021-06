Le liste civiche puntano su Jamil Sadegholvaad come candidato sindaco del centrosinistra

Dopo l'incontro della coalizione di centrosinistra, nella quale è emerso come il più papabile dei candidati a sindaco di Rimini sia Jamil Sadegholvaad, le liste civiche in consiglio comunale sciolgono la loro riserva con un endorsement all'attuale assessore. Ad esprimere la preferenza per Sadegholvaad sono i rappresentanti in consiglio comunale le Liste civiche che oggi appoggiano la Giunta, in una nosta stampa Mirco Muratori, Kristian Gianfreda, Luca Pasini e Andrea Bellucci spiegano che "Il tavolo si è espresso a larga maggioranza per Jamil perchè rappresenta la garanzia di una continuità che ha fatto di Rimini una città in grande progressione culturale, urbanistica, turistica e sociale. Una continuità a cui si abbina la capacità di tenere unita e allargare la più ampia coalizione civica e politica. Manca ancora molto da fare e Jamil è la persona che potrebbe rinnovare questo cambiamento quantomeno perchè ne è stato un protagonista, oltre che per caratteristiche personali di visionepartecipativa e collegialità, che sono chiare a chiunque l’abbia conosciuto. Jamil è oggi il candidato che ci dà maggiori possibilità di battere le destre, cosa non scontata dopo 6 mesi di laceranti discussioni e polemiche pubbliche. Purtroppo ci sono ancora personaggi che, anche dall'esterno e nonostante in passato abbiano avuto responsabilità politiche nel centrosinistra, stanno tentando in ogni modo di ribaltare un percorso che il buon senso e il cittadino comune non avrebbe alcun dubbio a confermare. Detto questo abbiamo grande rispetto per le proposte portate al tavolo della coalizione dai Verdi (Affronte) e da ER Coraggiosa (Gabrielli). Quel tavolo che nato a febbraio tra critiche e attacchi (comprese denigrazioni personali di ogni genere) oggi sta svolgendo egregiamente il suo compito, tiene unita la coalizione e ha prodotto un manifesto condiviso da pressoché tutte le forze. Vediamo ora quale sintesi riuscirà a fare il PD, il tavolo si è espresso con chiarezza, al di là delle provocazioni e delle interpretazioni strumentali. Se dovessero prolungarsi ancora litigi e contrasti oppure peggio un ritorno alle primarie, unanimemente superate da tutto il pd e dal tavolo della coalizione nei mesi e nelle settimane recenti, noi ci riterremo liberi di aprire nuovi scenari per il bene della città".