Elezioni, la Lega presenta i suoi candidati a sostegno di Giorgetti: "Squadra che vince non si cambia"

Vertici regionali e provinciali della Lega al completo a Bellaria-Igea Marina a fianco del sindaco e del vicesindaco uscenti Filippo Giorgetti e Cristiano Mauri alla presentazione della lista dei candidati del Carroccio alle prossime elezioni comunali. Prende la parola per prima Elena Raffaelli, segretaria della Lega riminese, che riconferma “il sostegno alla candidatura di Giorgetti per il secondo mandato”. “Squadra che vince non si cambia - afferma - come cinque anni fa sono cinque le liste in appoggio a Giorgetti, a cui abbiamo assicurato con convinzione, fin dalla scorsa estate, il nostro appoggio per l’importante attività svolta dal punto di vista progettuale e per il pragmatismo con cui ha portato a termine opere importanti. Abbiamo ora davanti altri cinque anni per completare il lavoro iniziato. L’invito che rivolgo ai bellariesi è quello di andare a votare, perché ogni voto conta e per non far vincere il partito dell’astensionismo”.

Dello stesso tenore l’intervento conclusivo del segretario della Lega Romagna, il deputato Jacopo Morrone: “l’obiettivo è vincere al primo turno per continuare ad amministrare la prima città in provincia di Rimini dove è stato scalzato il sistema di potere della sinistra e si è finalmente instaurata una sana ed equilibrata democrazia dell’alternanza. Un sincero ringraziamento al sindaco Giorgetti e agli amministratori uscenti della Lega, gli assessori Mauri e Flaviana Grillo e il capogruppo Antonio D’Alessio, per l’attività svolta e che svolgeranno nella prossima legislatura. Nella lista vediamo tanti volti nuovi che credono nel nostro progetto e a cui rivolgo un caloroso benvenuto. Si respirano una grande energia e un palpabile entusiasmo che mi confermano la certezza di un buon risultato”.

I candidati

D’alessio Antonio , Mauri Cristiano, Grillo Flaviana , Bonanni Luciano, Silvestro Stefania, Paolucci Anna Maria Detta “anna” , Arvonio Barbato, Bushi Enik Lushnje, Sansotta Stefania, Ferrante Sabrina, Praconi Massimo , Rossi Margherita, Donno Maria Luce Detta “Luce” , Gori Massimo, Pinna Giuliana, De Leo Renato.